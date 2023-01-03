حقيقة إقتحام الأمن منزل مواطن في القليوبية لرفضة منح مواد بناء بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 07:28 مساءً - كشفت التحريات الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بقيام الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بإقتحام مسكنه وتكسير محتوياته وترويع أسرته لرفضه منحهم مواد بناء بالمجان.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (25) الشهر الماضي، وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإستهداف منزل الشاكى لضبط (والده "له معلومات جنائية" ، شقيقيه "أحدهما هارب من تنفيذ حكم بالإعدام" ، نجل شقيقه) وذلك لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

كما تبين عدم وجود ثمة تجاوزات من قِبل رجال الشرطة فى حق الشاكى وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى وأن تلك الإدعاءات الكاذبة بهدف غل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذويه، ويأتى ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.