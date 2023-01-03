جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، التوسع فى إقامة منافذ السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح السلع التموينية ومنتجات الصوب الزراعية بالمنفذ القائم أمام مقر مديرية التموين بالخارجة، للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.





وقال الزملوط - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم توفير كميات من الخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المختلفة التابعة للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس. فى سياق متصل، أشار وكيل وزارة التموين فى الوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، إلى افتتاح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم فى المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى ظل التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة وبكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد: التوسع فى إقامة منافذ السلع الأساسية بأسعار مخفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.