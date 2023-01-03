بث مباشر لحفل تقديم النجم البرتغالى رونالدو لاعبا فى النصر السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 06:30 مساءً - انطلق الآن الحفل التاريخى لتقديم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعبا جديدا فى صفوف فريق النصر السعودى عقب إنضمامه إليه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على أرضية ملعب "مرسول بارك" وسط حضور جماهيرى ضخم.

أعلن نادى النصر السعودي، مساء الجمعة الماضى، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وذكر نادي النصر في بيانه الرسمي تفاصيل التعاقد، وذلك كما يلي: "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا لـ العالمي، وقع رئيس مجلس إدارة نادى النصر مسلى آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو".

وأضاف البيان: "يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وسيرتدى القميص رقم 7 مع نادي النصر، "تمت مراسم توقيع العقد، في العاصمة الإسبانية مدريد".

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول وعائلته فى وقت متأخر أمس، إلى الرياض العاصمة السعودية، عبر طائرة خاصة تقله من مدريد، برفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تقرر منع كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به في "مرسول بارك".

وينتظر أن يلقى النجم البرتغالي رونالدو كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين فى ملعب مرسول بارك، بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.