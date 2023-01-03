انطلاق حفل تقديم كريستيانو رونالدو بملعب مرسول بارك بحضور جماهير النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 06:30 مساءً - انطلق حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد، أمام الجماهير والمقام حالياً في ملعب "مرسول بارك"، وذلك بعد انضمامه رسمياً الى صفوف العالمي.

ووصل كريستيانو رونالدو الى العاصمة السعودية الرياض بالأمس برفقة أسرته التي حضرت لبدء الحياة لمدة عامين مع الدون البرتغالي.

وفاز البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج مرتين موسمي 2006 - 2007 و2007 - 2008، كما حقق لقب أفضل لاعب في الليجا موسم 2013 - 2014، وأفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي عامي 2019 و2020.

وسبق للدون أن حقق لقب هداف البطولات المحلية والقارية والدولية خلال 19 مناسبة سابقة، بحصوله على هداف كأس إنجلترا موسم 2004 - 2005 مع مانشستر يونايتد بتسجيله 4 أهداف حينها، لينطق بشكل موسع في جميع الملاعب الإنجليزية والأوروبية والعالمية.

وحصل رونالدو على لقب الهداف في مسابقات دوري أبطال أوروبا خلال 7 مواسم مختلفة، بدءاً من موسم 2007 - 2008 مع مانشستر يونايتد، ثم حققها 6 مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني في مواسم 2012 - 2013، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2015 - 2016، و2016 - 2017، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف المسابقة الأوروبية الأغلى في آخر فتراته مع الريال خلال موسم 2017 - 2018 بتسجيله 15 هدفاً.

وكذلك على مستوى البطولات المحلية، فاز كريستيانو بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، وهداف الليجا الإسبانية 3 مرات، وهداف الكالتشيو الإيطالي مرة واحدة، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف كأس العالم للأندية مرتين عامي 2016 و2017، مع فوزه بلقب هداف كأس إسبانيا وهداف نهائيات دوري الأمم الأوروبية، جنباً لجنب مع هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال مرتين في نسختي 2012 ويورو 2020.

لذلك فإن فوزه بلقب هداف دوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر سيكون التتويج رقم 20 له تاريخياً على مستوى جوائز الهدافين في مسيرته.