مرصد الأزهر يدين اقتحام مسؤول إسرائيلى للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - كما أدان مرصد الأزهر - وفق بيان اليوم الثلاثاء- "تدنيس الوزير لساحات المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، لافتًا إلى خطورة هذه الخطوة التى تشرعن لمزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.
وأكد المرصد، فى بيانه، على مواصلة "سعيه فى الدفاع عن القضية الفلسطينية انتصارًا لأصحاب الحقوق، ومذكرًا بها ليوقظ أصحاب الضمائر، حتى يأذن الله بانتصار الشعب الفلسطينى الأبيّ".
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