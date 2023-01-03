محافظ بنى سويف يتابع بدء تشغيل مشروع النقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، على متابعة التشغيل التجريبى ورصد كل الملاحظات لتداركها يوم بعد يوم حتى تنتظم حركة سير السيارات مع سيارات الأجرة الخاصة فى تناغم وتكامل بما يؤدى إلى الهدف الأساسى الذى تم تنفيذ المشروع من أجله وهو تخفيف الضغط على وسائل المواصلات الخاصة فى ساعات الذروة، خاصة المراكز البعيدة.





جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء - خلال متابعته بدء تشغيل مشروع النقل الجماعى، والذى سيوفر 30 سيارة " أتوبيس 28 راكبا "، لدعم منظومة المواصلات العامة على مستوى مراكز المحافظة السبعة والذى تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز النقل البرى بوزارة النقل.

وأضاف المحافظ أن من أبرز المراكز البعيدة الذى سيتم تخفيف الضغط على وسائل مواصلتها هى " الفشن – سمسطا – الواسطى ".

ومن جانبه أشار مدير مشروع المواقف المهندس طارق على حسن أنه بدأت اليوم تحريك السيارات حسب خطوط سيرها، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات اللازمة لتسهيل ولتيسير الحركة داخل موقف محى الدين " نقطة الانطلاق " ويتم التنسيق بين المشروع والمرور ومسؤلى الوحدة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية الأسبوع سيصل عدد الأتوبيسات إلى 30 أتوبيس والتى ستعمل على الخطوط التالية بنى سويف – ناصر، بنى سويف – ببا، بنى سويف – أهناسيا، بنى سويف – سمسطا، بنى سويف – الفشن، بنى سويف – شرق النيل.