السكة الحديد على طريق الطاقة الخضراء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تنفذ وزارة النقل، خطة شاملة لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية وأسطح الورش والمبانى الحكومية فى الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات.





ويوضح الفيديو جراف التالى تحول السكة الحديد إلى الطاقة الخضراء:

وافتتحت الوزارة أولى هذه المشاريع، ممثلة فى المرحلة الأولى لمشروع تركيب محطة طاقة شمسية بمبنى محطة مصر برمسيس، حيث يتم تنفيذ مشروع إنارة للمحطة بالطاقة الشمسية على 3 مراحل لتوفر على هيئة السكة الحديد 2 مليون و125 ألف جنيه سنويًا والتى تزداد بزيادة تعريفة الكهرباء.

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