افصل واسمع- النشرة المرورية.. تفعيل خط الإغاثة لمواجهة أى أعطال أو حوادث

جدة - نرمين السيد - وقال محمد صابر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، إن بعض محاور الوجه البحرى تشهد بعض الأحجام نتيجة هطول الأمطار، ونصح بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم السير بسرعة وعدم التوقف فى مناطق بها شبورة مائية، وتهوية السيارة جيدا وعدم استخدان الأضواء المبهرة.

وأضاف محمد صابر أن الإدارة العامة للمرور قامت بتفعيل خط الإغاثة وهو 01221110000، وفى حالة الاتصال بهذا الخط فى حالة التعرض لأى أعطال أو حوادث مرورية، كما خصصت مرور القاهرة والجيزة رقم الخط 136 وهو خط ساخن للاستفسار عن الحركة المرورية وأيضا للإبلاغ عن أى أعطال.

وأشار محمد صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أكد على نشر الخدمات المرورية بجميع محاور القاهرة وتعين خدمات مرورية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة نتجة الأعطال، مع تنظيم الحركة المرورية.

كما وجه اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور بضرورة نشر الخدمات المرورية لجميع محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحرواى والدائرى.

وفى نطاق محافظة الجيزة تم الدفع بسيارات الانتشار السريع بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة من السيارات.

وأوضح محمد صابر أن الأحجام مرتفعة فى محافظة الإسكندرية وتحديدا فى منطقة جنكليس فى محور أبو قير، ومنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ومحور الكورنيش وتحديدا عند منطقة سبورتنج، ويفضل استخدام محور المحمودية الجديد.

أما فى محافظة الدقهلية، فهناك أحجام عند محور جيهان السادات، وفى محافظة الشرقية الأحجام بتتواجد فى شارع المحافظة فى الاتجاهين، أما الغربية وتحديدا فى طنطا الأحجام متواجدة فى شارع المديرية للمتجه إلى ميدان المحطة ويفضل استخدام محور طه الحكيم.

كما يتم انتشار الخدمات المرورية بنطاق محافظة الغربية بإشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل مدير إدارة مرور بورسعيد لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة خلال الذروة المسائية.