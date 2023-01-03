أول رد من وزير التموين على هجوم البرلمان بسبب تسعيرة الأرز

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: "لا يوجد معنى للتسعير الجبرى ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى، متابعًا : "حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجبارى فسد سوق الأرز".

ولفت على المصيلحى، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح وزير التموين، أنه لا يوجد مادة فى الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبرى للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار المصيلحى، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذه الفترة.