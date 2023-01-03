أول فتاة تبيع عصير القصب فى قنا.. دعاء: النساء قادرات على التحدى (صور)

جدة - نرمين السيد - فى مجتمع صارم، تحكمه عادات وتقاليد خاصة، ليس فقط على الفتيات، بل وعلى الرجال، إلا أن تلك العادات لم تمنع تلك الفتاة المكافحة، من الخروج للسعى من أجل كسب الرزق، لتنافس أيضًا الرجال، فى بعض المهن الشاقة، التى لطالما أرادت إثبات نفسها ومكانتها بين الجميع، لتضرب دعاء محمود، الفتاة الثلاثينية، ابنة مدينة قنا، مثلا رائعًا ضمن السيدات المكافحات.





لم تنظر دعاء، إلى كونها فتاة، مثلما يفعلن الفتيات من جيلها، لتقرر أن تخوض معركة ضد التقاليد المجتمعية، لتحقق أحلامها، فى توفير مصدر دائم للإنفاق على أسرتها، المكونة من 6 أفراد، ووالدها المريض الذى لا يقوى على العمل، ووالدتها المسنة التى تلازم البيت، لتكون هى الشخص الأول المنوط بالإنفاق على الجميع.

بدأت دعاء مسيرتها المهنية فى العمل منذ صغرها، توضح دعاء، أنها حصلت على دبلوم الثانوية الفنية الصناعية منذ عام 2005، حيث كانت تعمل أثناء الدراسة فى إحدى عيادات الأطباء، المجاورة لمحل العصائر التى تعمل به حاليًا، لتقرر ترك عملها بالعيادة، بعد أن كونت صداقات بسبب شخصيتها المحببة لأهالى المنطقة.

تشير الفتاة الثلاثينية، إلى أن صاحب محل العصائر، عرض عليها العمل فى المحل، بمقابل 100 جنيه، منذ 15 عامًا، والتى لم تجد طريقًا أو سبيلًا إلا القبول، للإنفاق على أسرتها، لتبدأ رحلة كفاح جديد، فى مهنة تعد الأصعب على الفتيات، لاحتكاكها بكل الطبقات، وتعاملها المباشر مع الشارع وأمام أعين الناس، لتصبح أول فتاة تبيع عصير القصب فى محافظة قنا.

"حبى للشغلانة ولأهل المنطقة وإنى أكون نفسى شجعنى"، بهذه العبارات، شرحت "دعاء" لـ"دوت الخليج"، الهدف من عملها فى محل العصير، والأسباب التى تجعلها تستمر فى ذلك العمل، مشيرة إلى أنها تعمل فى هذا المجال منذ 15 عامًا، كانت مليئة بالكفاح والصبر والمعاناة، إلا أن ذلك لا يمثل شيء فى سبيل السعى نحو تحقيق حلمها.

عملها المتواصل لمدة 12 ساعة، والمشقة، كانت نقاط تجعلها تفكر باستمرار فى ترك تلك المهنة، إلا أن تشجيع المحيطين بها، وصاحب العمل، وتشجيعها لنفسها باستمرار، سرعان ما يجعلها تقلع عن تلك الفكرة، من أجل تحقيق حلمها الذى يتمثل فى تجهيز نفسها والإنفاق على أسرتها وبناء منزل والدها، الذى يأويهم.

بينما تصف "دعاء"، مشاعرها قائلة: أشعر بالفخر والاعتزاز لكونى فتاة أعمل فى مهنة صعبة وشاقة، الأمر الذى يدل على أن تلك الأعمال ليست حكرًا على الرجال، بل إن النساء قادرات على العمل للكسب من جهدهن، وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهتها لدرجة أنى فكرت فى الانسحاب، لكن بفضل دعم أهلى تمكنت من الاستمرار نحو تحقيق أحلامى.