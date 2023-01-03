عاجل- السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للدولة ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى تابع معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهًا بالإسراع فى استكمال خروج كافة البضائع التى وردت إلى الموانئ.
كما وجه الرئيس السيسى، بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالى.
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