التعليم: تعديل موعد تدريب موجهى ومعلمى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، وجهت فيه بالتأكيد على موجهى مادة اللغة العربية بتعديل موعد التدريب من الثلاثاء 3/1/2023 إلى الأربعاء 4/1/2023 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، يأتى هذا فى إطار خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى 2022/ 2023، وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر واستكمالا للتدريبات التى تعقد لموجهى مادة اللغة العربية من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بقاعات الجمهورية. وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة لموجهى ومعلمى مادة اللغة العربية، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

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