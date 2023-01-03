موكب جثمان بيليه يجوب شوارع مدينة سانتوس ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 04:22 مساءً - يجوب موكب جنازة الأسطورة البرازيلية بيليه لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري، شوارع مدينة سانتوس ، بعدما تحرك من ملعب ناديه سانتوس، في طريقه إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب جنازة الأسطورة البرازيلية بيليه لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري، من ملعب ناديه سانتوس، في طريقه إلى مثواه الأخير، وتوافد الآلاف من محبيه إلى ملعب سانتوس، حيث وضع جثمانه، قبل أن ينطلق في موكب بشوارع المدينة، في طريقة إلى موقع الدفن.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في سانتوس، فإن محبي اللاعب الراحل، حرصوا على قرع الطبول وترديد الأهازيج والهتافات، نصرة لنادي سانتوس ولبيليه.

وأوضحت سكاي نيوز، أن موكب جنائزي يحمل جثمانه سيجوب بشوارع المدينة، متوجها إلى مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس، حيث يوارى

الثرى في مراسم خاصة.

وتوفي بيليه، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معركة مع مرض السرطان. وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

كما وصل الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، إلي ملعب "سانتوس" لوداع أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، وذلك قبل التحرك بجثمانه إلي مثواه الأخير.

شهد ملعب "سانتوس"، منذ قليل وصول الرئيس البرازيلي إينياسيو لولا دا سيلفا، وسط حراسة أمنية مشددة من أجل تقديم واجب العزاء ووداع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

الأسطورة بيليه رحل الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، بعدما أثرى كرة القدم بإنجازاته وأرقامه القياسية على المستوى المحلي مع سانتوس والدولى مع المنتخب البرازيلي.

وصل جثمان بيليه إلي ملعب نادى سانتوس أمس، الاثنين، من مستشفى ألبرت أينشتاين فى مدينة ساوباولو، من أجل وداع جماهير وعشاق سانتوس والمنتخب البرازيلي.

وتم وضع جثمان الأسطورة الراحل بيليه في وسط ملعب "إف سي سانتوس" من أجل الوداع الأخير قبل الانتقال إلى مثواه الأخيرة بنصف ميل من ملعب النادى صباح اليوم الثلاثاء.

ويتوجه نعش الأسطورة البرازيلية بيليه بعد قليل، إلى مثواه الأخير فى المقبرة التى تقع على بعد نصف ميل من ملعب "سانتوس".

ومن المقرر أن يتم دفن بيليه في المكان الذي حاول من خلاله التعبير عن الامتنان لوالده الذي ألهمه لدخول عالم كرة القدم، حيث أوصي بيليه بدفنه في الدور التاسع من مقبرة عمودية تبعد نصف ميل عن ملعب "سانتوس"، تكريما لروح والده لاعب كرة القدم السابق "دوندينو"، الذي كان لاعباً في صفوف فريق فلومينينزي البرازيلي وكان يرتدي الرقم 9.

وسيتم دفن بيليه في مقبرة تقع على بعد نصف ميل من ملعب سانتوس، وفي الطابق التاسع، حتي يتاح له مشاهدة ملعب الفريق، بحسب ما يعتقد مشجعو النادي البرازيلي.