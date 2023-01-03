معلومات الوزراء: صادرات مصر من الغاز المسال بلغت 4.86 مليون طن خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 04:21 مساءً - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صادرات مصر من الغاز المسال، وصلت خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضح المركز- في الإنفوجراف الذي نشره، اليوم الثلاثاء - أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثاني من 2022 وصل إلى 35.7% مسجلةً 1.9 مليون طن، متوقعًا أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال رقمًا قياسيًّا خلال 2022 وذلك بنحو 7 إلى 8 ملايين طن.

وجاءت تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري، وذلك بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 13%، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنحو 10%.