«ابدأ» تعيد صياغة مفهوم العمالة الفنية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - تضمن المحور، توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة، مع إتاحة فرص عمل لائقة تؤمن حياة كريمة للعامل، وتغيير الصورة والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق الاستدامة بتطوير مؤسسات التعليم الفنى.
ونجحت مبادرة "ابدأ" فى مواجهة عدد من التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية ككل، حيث تمكنت المبادرة من دعم 1500 مصنع فى الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها.
كما عملت المبادرة على خلق تكامل مع أكاديميات البحوث والتدريب للمساهمة فى تدريب الشباب كما نجحت المبادرة فى جذب شراكات وصل عددها لـ 64 شراكة كبرى منها 13 شراكة مع مستثمرين أجانب.
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