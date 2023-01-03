إعفاء مراكز الشباب الجديدة ضمن حياة كريمة من رسوم الإشهار

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء/- إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد جميع جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير حياة كريمة لجميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل بهذه المراكز، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة بها.
وثمن دور المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة، والتى تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى بمراكز شباب القرى، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن.
ونوه بما تشهده البنية الإنشائية الشبابية الرياضية من طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها.
جدير بالذكر أن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2018 يتضمن أن يسدد للجهة الإدارية مبلغ خمسة آلاف جنيه لمراكز الشباب، ومبلغ 10 آلاف جنيه للهيئات الشبابية.
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