وفد من الأزهر للتهنئة بعيد الميلاد بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بالشرقية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وفدًا من الأزهر وبيت العائلة المصرية، حيث قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر (مقر المطرانية).





وأكد نيافته فى اللقاء، ضرورة ترابط الشعب المصرى، للتغلب على أى صعوبات تمر بها بلادنا الغالية، كما أكد الدكتور سعيد عامر أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر، على ضرورة الترابط والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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