فرص عمل ورعاية صحية.. خدمات القوى العاملة للمواطنين بالوادى الجديد والبحيرة

وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة بشأن نشاطها خلال الشهر، أن المديرية صرفت 102 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين منح مولود جديد وزواج ووفاة لأحد الأقارب، ومساهمة فى إجراء عمليات جراحية.
كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 44 منشأة، و534 منشأة يعمل بها 2205 عمال، من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن انتهاء 5 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لـ 30 متدربا ومتدربة على مهن يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى توفير 1305 فرص عمل منها 37 لذوى الهمم من أبناء المحافظة.
أما عن التقرير الثانى، نوه فيه أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 45 فرصة عمل للشباب، واختتمت 4 دورات تدريبية لـ 68 متدربا، وبدء 8 دورات أخرى يستفيد منها 93 متدربا على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، والتفتيش على 229 منشأة بنظام الدورى والحملات، وعقد 7 ندوات توعية استفاد منها 124 عاملاً، وكذلك التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 108 منشآت، أسفر عن تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 98 ألفاً و793 جنيه لـ 98 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.
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