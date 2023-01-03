الأرصاد: الطقس غدا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال ووسط الصعيد، كما تتهيأ فرص لسط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 15

العلمين الجديدة 19 14

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 16

السلوم 17 10

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 10

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 09

المنيا 20 07

أسيوط 19 08

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15