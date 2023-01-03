الرقابة الصحية تعلن حصول 7 إصدارات من أدلة المعايير على الاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أن تلك المعايير هى أدلة معايير المستشفيات، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، المعامل الطبية، مراكز العلاج الطبيعى، المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، ومعايير مستشفيات الصحة النفسية.

وأضافت الهيئة، أن حصول تلك المعايير على الاعتماد الدولى يجعل الخدمة الصحية فى المنشآت المصرية والمعتمدة من الهيئة تضاهى مثيلاتها على مستوى العالم، ويعد هذا إنجازاً كبيراً غير مسبوق على المستويين المحلى والإقليمى والذى وضع مصر على خارطة المجتمع الدولى لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

وأشارت الهيئة - فى بيان لها اليوم- عن أعمال ومؤشرات أدائها خلال عام 2022 أنها قامت بتسجيل 21250 من أعضاء المهن الطبية منهم 6052 ببورسعيد، و4772 بالأقصر، و4045 بالإسماعيلية، و426 بجنوب سيناء، و3543 بالقاهرة، و817 بالجيزة، و507 بالإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، أن برنامج تسجيل أعضاء المهن الطبية يستهدف ضمان التأكد من قدرات مقدمى الخدمة الصحية على ممارسة عملهم، بصورة صحيحة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم داخل نطاق العمل بالمنشآت الصحية، بما يساعد على تقديم خدمات صحية ذات جودة طبقا للمعايير ذات الصلة.

وقامت الهيئة بتسجيل واعتماد 196 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومعامل تحاليل ومراكز طبية ومراكز أشعة، من خلال 576 زيارة تقييمية على مدار 390 يوما منذ يونيو 2019 وحتى ديسمبر الماضى، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة فى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل 156، حيث جاءت محافظة بورسعيد فى المركز الأول بإجمالى 61 منشأة، ثم الأقصر 51 منشأة، والإسماعيلية 29 منشأة، السويس 5 منشآت، جنوب سيناء 4 منشآت وأسوان 6 منشآت.

كما قامت الهيئة خلال عام 2022 بتنفيذ 251 زيارة لمتابعة وقياس تجارب المرضى أثناء تلقى الرعاية الصحية شملت منشآت رعاية أولية ومستشفيات ومعامل ومركز أشعة بالمحافظات بورسعيد ، الإسماعيلية ، الأقصر ، جنوب سيناء من خلال عينة استبيان وصلت إلى 198,320 ألف مواطن إلى جانب تنفيذ 220 زيارة تدقيق وتقييم فنى وإكلينيكى ما بين زيارات أولية وزيارات متابعة غطت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، القاهرة والجيزة.

كما نفذت الهيئة 126 زيارة للتدقيق والتقييم والتفتيش الإدارى على المؤسسات الصحية والتى غطت محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، جنوب سيناء لمستشفيات ووحدات رعاية أولية ومعامل تحليل طبية ومراكز اشعة.

وحول التصميم الآمن للمنشآت الصحية، فان إجمالى عدد التصميمات والنماذج النمطية التى تمت مراجعتها والتابعة لمشروع التأمين الصحى الشامل ،بجميع مراحله بلغ 224 منشأة بنهاية عام 2022 منها 121 منشأة تابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووصل عدد المنشآت الصحية التى تمت مراجعة تصميماتها بمحافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل إلى 53 منشأة، و50 منشأة صحية أخرى وذلك منذ بداية المراجعات فى مارس 2021 وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.

ونجحت الاعتماد والرقابة الصحية فى اجتياز تقييم المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسى بالقاهرة وفروع الهيئة لمعايير التميز المؤسسى لمؤسسات التقييم الخارجى للمنشآت الصحية واستلمت الهيئة شهادة التميز المؤسسى بنسبة نجاح 97% وهو نجاح غير مسبوق، حيث تعد الاعتماد والرقابة الصحية أول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية فى إفريقيا، والثالثة فى الشرق الأوسط وتنضم لـ 20 مؤسسة تحصل على هذه الشهادة حول العالم.

وقد أثنى فريق المقيمين الدوليين بالاسكوا على مستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التى يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من خطط خلال الفترة التى تمثل عمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ أن تم إنشائها فى أكتوبر 2018، وهو ما احتاج إلى فترة زمنية أكبر فى مؤسسات الاعتماد المماثلة فى دول أخرى.

وانتهت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من استيفاء متطلبات البنية التكنولوجية لمقر الهيئة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لانتقال العاملين للمقر الجديد ضمن الجهات الحكومية المنتقلة بالمرحلة الأولى فى يناير الجارى، كما تم عقد سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين خاصة بمتطلبات التطبيقات التشاركية الحكومية، فضلا عن إطلاق المنصة التعليمية EGYCAP والاختبارات الخاصة بها، ومنصة E- lab للتعريف بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية فى إطار نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية.

من جانب آخر قامت الإدارة العامة للدعم الفنى للمنشآت الصحية، على مدار اربع سنوات بتنظيم 715 برنامج دعم فنى طبقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد المختلفة، و532 زيارة ميدانية، و183 برنامج دعم عن بعد، وذلك بمشاركة 390 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الأعلى للجامعات، القطاع الطبى بوزارة الداخلية، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وقطاع البترول وقطاع الكهرباء والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.