الجامعة العربية: اقتحام بن غفير للأقصى استهتار بمشاعر المسلمين

جدة - نرمين السيد - واعتبر أن ذلك يعد استباحةً للحرم القدسى وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن هذا الاقتحام السافر يأتى فى سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوى عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف فى القدس وبقية الأراضى المحتلة على نحو بالغ الخطورة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده، أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمى، بما فى ذلك ما تنطوى عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.
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