رئيس محكمة النقض يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجه القاضى محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، رسالة تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وقال فى البرقية: يشرفنى بالأصالة عن نفسى وعن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لقد استكم بأجمل التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يديم المحبة والأخوة بين المصريين جميعاً.

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