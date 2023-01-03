التنمية المحلية: الانتهاء من تنفيذ 65 رصيفاً لذوي الهمم بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 01:27 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه يجرى حالياً الإعداد لافتتاح 65 إتاحة لذوى الهمم ضمن مشروع تأهيل الأرصفة بأحياء المعادى و الزمالك بمحافظة القاهرة ، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى تنفيذ المشروع بمحافظتى الأقصر و أسوان ، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" ، كخطوة لتعميم تنفيذه فى باقى محافظات الصعيد ، وذلك استكمالا للمبادرة التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، و قال الوزير أن تنفيذ هذه الاتاحات يهدف إلى تسهيل السير و الحركة لذوى الهمم ، و تحسين الخدمات المقدمة لهم .

و أوضح وزير التنمية المحلية أن الاتاحات التى تم تنفيذها ، تتضمن 28 إتاحة بحى المعادى ، منها 10 اتاحات قى شارع 9 ، و 8 اتاحات فى شارع وادي النيل ، استكمالا لأعمال توسعة الشارع و رصفه و تشجيره ، اضافة الى 10 اتاحات فى محيط منطقة الكورنيش و نادى المعادى ، و قال أن تنفيذ الاتاحات المشار اليها تمت بناء على البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع محافظة القاهرة و بنك الإسكان والتعمير و مؤسسة "مصر الخير" .

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون بين الوزارة و محافظة القاهرة و مجموعة بيبسيكو مصر كولا و مؤسسة "صناع الخير" ، فقد تم تنفيذ 37 اتاحة بحى الزمالك ، منها 4 اتاحات أمام سفارات العراق و الهند و هولندا و ليبيا ، و 11 إتاحة أمام مبانى حكومية منها مكتبى بريد شارعى شجرة الدر و البرازيل ، و أمام كليتى الفنون الجميلة و التربية الموسيقية ، و مكتبة القاهرة و البنك الأهلي و مستشفى المعلمين ، و 4 فى كل من شارعى الجبلاية و مجلس قيادة الثورة ، و 5 اتاحات فى شارع التحرير و الموسيقار محمد عبد الوهاب ، اضافة الى اتاحتين فى كل من شارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك ، و شارع مختار التتش أمام بوابة الأوبرا .

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الاعاقة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع موضحاً أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز ، كما قامت الوزارة بتوزيع الكود المصرى لذوى الاعاقة على المحافظات للاسترشاد به اثناء تنفيذ المبانى الحكومية بالمحافظات .

و نوه اللواء آمنة أنه تسهيلاً على متحدى الاعاقة ، فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء لسرعة انجاز الخدمات لهم ، مشيراً الى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات .

و أضاف اللواء آمنة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة والهمم ، و يوجه فخامته بتلبية كافة احتياجاتهم ويشاركهم في كافة احتفالاتهم إيمانا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع ، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم ، مؤكدا دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات ، ودمجهم فى المجتمع .