إنجاز جديد للمرأة المصرية .. الدكتورة اماني ابوزيد واحدة من اكثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 01:27 مساءً - في إنجاز جديد للمرأة المصرية يعكس مكانتها الإقليمية والدولية اختيرت مجدداً الدكتورة أماني ابوزيد - مفوضة البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة - بالاتحاد الأفريقي واحدة من أكثر الشخصيات الأفريقية شهرة و سمعة طيبة لعام ٢٠٢٣ ، و ذلك في القائمة التي تصدرها شركة استطلاع " السمعة الدولية " (RPI) لأكثر 100 أفريقي شهرة و سمعة طيبة.

وتضم القائمة أسماء شخصيات أفريقية من مختلف القطاعات بما في ذلك ؛ السياسة والفنون وحقوق الإنسان والتعليم والأعمال.

وتركزت معايير الاختيار في النزاهة والرؤية والتأثير الايجابي.

و كانت الدكتورة أماني أبوزيد قد سبق اختيارها العديد من المرات واحدة من أكثر الأفارقة تأثيرا و سمعة طيبة.

بالإضافة إلى الشخصيات التي ضمتها قائمة "أكثر 100 أفريقي شهرة و سمعة طيبة ٢٠٢٣" لمنظمة استطلاع السمعة الدولية و ذلك لإنجازاتهم المختلفة ، هناك أيضًا أولئك الذين يتم الاحتفال بهم لاسهاماتهم في التأثير الاجتماعي وريادة الأعمال ، بما يسهم ويؤثر بشكل إيجابي على الحياة في أفريقيا و في التغيير للأفضل.

و خلال الإعلان عن القائمة ، قالت بيلدينا أوما ، الرئيسة المشاركة للجنة المراجعة والتدقيق ، وكذلك الرئيس الفخري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجمعية الأفريقية ، ورئيس SCIP-International ،" إن عمل المنظمة يتركز على تقدير الأشخاص والمجموعات والشركات التي تعمل باستمرار على تحسين الحياة في إفريقيا وحول العالم.

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبوزيد قد احتفلت في أكتوبر الماضي بالحصول على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في إحتفال مرموق وذا طابع مميز .

وتعد الدكتورة أماني أبو زيد واحدة من عظيمات مصر ، وتعكس مكانة المرأة المصرية وقدراتها في عالم السياسة والأعمال حيث تتمتع بخبرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

و عن الدكتورة أماني أبوزيد فهي مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وانتخبت لهذا المنصب مرتين من قبل رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتتولى مسؤولية الاستراتيجيات والسياسات والشراكات الإقليمية والقارية.

وتتركز الخبرة العملية للدكتورة أماني أبو زيد في مجال التنمية الدولية فيما يزيد عن 30 عاما، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية والطاقة.

وتقود الدكتورة أبو زيد العديد من المبادرات والبرامج الإقليمية والقارية ، وقامت بإطلاق سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، وسوق الطاقة الإفريقية الموحد، وأول استراتيجية للتحول الرقمي الإفريقي، كما أعدت البرنامج العشري الثاني لتطوير البنية التحتية في إفريقيا للتكامل الأفريقي وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأفريقي " أجندة 2063 " .

كما سبق وأن أدارت الدكتورة أماني أبو أكبر محفظة تشغيلية لبنك التنمية الأفريقي، ونفذت برامج تنمية في العديد من القطاعات على المستوى القومي والقاري، بما في ذلك تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وهي حاصلة على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، وخصلت أيضاً علي درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتم اختيار الدكتورة أماني أبو زيد كواحدة من أكثر النساء الأفريقيات تأثيراً وواحدة من أكثر الأفارقة شهرة , وتلقت العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك “الوسام العلوي” من جلالة ملك المغرب، وشخصية المستقبل من الحكومة الفرنسية، وحصلت على جائزة الخريجين المتميزين من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة – بالإضافة إلى العديد من الجوائز والتقديرات الدولية العديدة

وهي ايضا عضو في (Global Leaders Broadband Commission) للتنمية المستدامة، واللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة، وكذلك عضو في (Board for System Initiative) بشأن تشكيل مستقبل الطاقة.

كما يذكر أيضا ان الدكتورة أماني أبو زيد مثالاً يحتذى به للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي المناصب القيادية وصنع القرار، وقد اشتهرت منذ فترة طويلة بمجهوداتها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.