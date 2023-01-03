القوى العاملة تتلقى تقريرا حول تعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات السعودية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض بالسعودية، بشأن قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بتعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة فى الحالات التى يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن ضمنهم المصريون العاملون بالمملكة.





وأوضح التقرير - الذى تلقته الوزارة من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب التمثيل العمالى بالرياض - أن التعديل الجديد ينص على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هى 200 ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافى إذا كان المقيم داخل المملكة، وفى حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافى مضاعفا، وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة، فضلا عن 500 ريال لعدة سفيرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافى إذا كان المقيم داخل المملكة، وفى حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافى مضاعفا، وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة. كما نص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة تجديد رخصة الإقامة لمرافقى العامل الأجنبى والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عما يتم تحصيله إذا كانوا داخل المملكة.

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