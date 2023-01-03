التعليم العالى تناقش توسيع التكليف لخريجى العلاج الطبيعى بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعاً مع الدكتور سامى سعد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة المهنية الخاصة بالعلاج الطبيعى، ومواجهة التحديات المُتعلقة بسوق العمل والخريجين، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التعاون مع النقابة وتقديم كافة سُبل الدعم، للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعى، حرصًا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

واستمع عاشور إلى مطالب ومقترحات أعضاء النقابة لتطوير منظومة العمل بالعلاج الطبيعى، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها: التوسع فى تكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى بجميع المستشفيات الجامعية.

وناقش الاجتماع أهمية تشجيع كليات العلاج الطبيعى بالجامعات الخاصة والأهلية لعقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وكذلك تناول اللقاء أهمية إنشاء نيابات علاج طبيعى تخصصية بالمستشفيات الجامعية أسوة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن إنشاء برامج مُتميزة لكليات العلاج الطبيعى فى مجالات التغذية العلاجية والطب الرياضى والعلاج التنافسى والعلاج بالعمل.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكلايد البريطانية فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للعمل على إعداد الكوادر المهنية والبحثية التعليمية المؤهلة للعمل فى هذه الصناعة الجديدة، وهى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وأشار إلى وجود برامج دراسية جديدة فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية فى ثلاث جامعات تكنولوجية، وهى: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة الجلالة.

ومن جانبه، وجه الدكتور سامى سعد، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، على مجهوداته وحرصه الدائم على التواصل مع النقابات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بها، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن المجلس الصحى المصرى يُنظم عمليات التعليم الطبى المهنى بعد الجامعى فى كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يُستحدث منها، بما يُساهم فى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فى إطار تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية (مصر 2030).

أوضح أن إنشاء المجلس الصحى المصرى، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمى والأكاديمى، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.