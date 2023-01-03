الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشددةً على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن، مُناشدةً المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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