المنوفية: تنفيذ 37 مشروعا بتمويل 8 ملايين جنيه خلال ديسمبر ضمن «مشروعك»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، أن فرص العمل التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) خلال شهر ديسمبر 2022 الماضى بلغ 56 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 37 مشروعا بتمويل 8 ملايين و579 ألف جنيه.





وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إننا مستمرون فى توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك فى إطار دعم خطة المحافظة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما فى القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج. وأوضح المحافظ أن الهدف من "مشروعك" هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك ضمن جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

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