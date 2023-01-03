محذرة من التبعات.. مصر تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس.





وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار فى الأراضى المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

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