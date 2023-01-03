الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب على المصريين بالخارج مستوردى السيارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشددةً على أنه لا توجد أى نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. وأشارت إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصرى حتى الآن، مُناشدةً المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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