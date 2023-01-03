القوى العاملة تعلن 1223 فرصة عمل برواتب تبدأ من 2700 جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير 2023 الجارى.





وأعلنت نشرة التوظيف الدورية، اليوم، عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 6 محافظات، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية وفى التخصصات التالية: أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسؤول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

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