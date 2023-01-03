تعرف على منافذ الجيزة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:29 صباحاً - تواصل محافظة الجيزة، حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واتخذت المحافظة عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجى بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، كان أهمها إقامة عدد كبير من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف الأحياء والمدن، بالتعاون مع عدد من الجهات، لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

وأكدت المحافظة، على أن الجيزة تضم الآن 920 منفذا متنوعا، ما بين ثابت ومتحرك تغطي نطاق مراكز وأحياء المحافظة، من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز منافذ السلع الثابتة والمتحركة، التي أتاحتها المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أولا: منافذ السلع الثابتة

-منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

-منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

-منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

-منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

-منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

-منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

ثانيا: منافذ السلع المتحركة

-منفذ متحرك بناصية شارع المنشية وكعبيش بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

-منفذ "كلنا واحد" بناصية شارع الصفا والمروة في حي فيصل.

-منفذ متحرك في ميدان الجيزة أمام المسجد حي جنوب.

-منفذ بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة.

-منفذ في شارع عثمان محرم في حي العمرانية.

-منفذ متحرك في شارع العريش بحي الطالبية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.