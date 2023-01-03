رئيس جامعة القاهرة ينعي شيخ المترجمين العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:28 صباحاً - د. الخشت: عناني مُبدع مصري موسوعي وصاحب مدرسة علمية عريقة

د. الخشت: مسيرة عناني حافلة بالعمل والعطاء وسيبقى حيًا في نفوس تلامذته ومريديه لأجيال قادمة

ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب، وشيخ المترجمين، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجازيه خير الجزاء بما نشر من علم نافع، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمد عناني مُبدع مصري موسوعي، وصاحب مدرسة علمية عريقة ويُمثل قيمة وقامة رفيعة المستوى، ومسيرته الأكاديمية والأدبية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء، وأنه سيبقى حيًا في نفوس تلامذته ومريديه لأجيال قادمة.

يذكر أن الدكتور محمد عناني له العديد من الإسهامات والمؤلفات الأدبية والثقافية، منها الترجمة والنقد الأدبي، والأعمال الإبداعية، والشعر، والترجمات إلى اللغة العربية، وعددًا من المسرحيات العربية، وصدر له أكثر من 130 كتابًا باللغة العربية والانجليزية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014، جائزة منظمة جامعة الدول العربية "ALECSO" للعلوم والثقاقة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013، جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، جائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، جائزة الدولة في الآداب عام 1999، جائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، جائزة الدولة في الترجمة 1982.

وشغل الدكتور محمد عناني العديد من المناصب، مراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم "بيركشير"، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وخبير في مجمع اللغة العربية، والمنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية، والمحرر العام لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية، ومسئولاً عن سلسلة "الألف كتاب الثاني" للترجمة إلى اللغة العربية التي تنشرها هيئة الكتاب المصرية، ومحرّرا لمجلة المسرح المصري، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور، كما ساهم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية وعلى رأسها مؤلفات "طه حسين".