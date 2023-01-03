”القوى العاملة” : فرص عمل لذوى الهمم ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:28 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بشأن توفير ١٣ فرصة عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة،للعمل بشركة السويدي للمشروعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب ملائمة لتلك الفئة وكذلك فرص عمل مناسبة وحقيقية في المنشآت لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في تنميته.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة، أنه تم توقيع 13 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وبحضور ممثلى شركة السويدى للمشروعات (psp) للعمل داخل الشركة، في إطار جهود المديرية لدمج ابنائنا من ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص عمل تليق بهم وتوفر حياة كريمة لهم وتحسن من مستويات َمعيشتهم كحق لهم.

وأكد مدير المديرية في تقريره انه تم الاطمئنان على صحة تلك العقود ومراعاة أحكام القانون في بنودها قبل التوقيع وكذلك مراعاة الحد الأدنى للاجور بما يتناسب وحالة الإعاقة ونسبتها، كما سيتم متابعة ذوي الهمم بعد استلامهم العمل في الشركة، مقدما الشكر والتقدير لممثلي الشركة على جهودهم الحثيثة لخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل.