جامعة القاهرة تعلن فوز 41 عالما بجوائز 2022

جدة - نرمين السيد - اعتمدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2022، بأنواعها: التميز العلمى، والتقديرية، والتفوق العلمى، والتشجيعية، والاختراع، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكرى والأدبى، وجائزة الأميرة فاطمة، حيث فاز بالجوائز 41 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن لجان التحكيم تكونت من أكبر الأساتذة من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية فى البحث العلمى، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمى، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك كجامعة من جامعات الجيل الرابع.

ففى جوائز التميز، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، فازت الدكتورة منى فؤاد على عبد الغنى بكلية الآثار فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور حسن عبد الباسط محمد بكلية الحقوق فى مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور يوسف فوزى راشد بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتورة ألفت جميل شاكر بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور جمال سيد على الباروطى بكلية الزراعة فى مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات، والدكتورة فكيهة محمد الطيب بكلية العلوم فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، وحجبت الجائزة فى مجال العلوم الأساسية طبقا لتقديرات ودرجات لجان المحكمين.

وفى جوائز الجامعة التقديرية وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، حصل على الجائزة مناصفة الدكتور علاء الدين عبد المعطى محمد بكلية الطب البيطرى والدكتور سلامة أبو اليزيد عوف بكلية العلوم فى مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات، والدكتور الحسين محمد عبد المنعم السيد بكلية الآداب فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور محمد محمود محمد يوسف بكلية التجارة فى مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محى سعد عبد الحميد منصور بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور فؤاد عبد المنعم عبد الله بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور ندا فاروق أحمد عطا بكلية العلوم فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، وحجبت الجائزة فى مجال العلوم الأساسية حسب درجات وتقديرات لجان التحكيم.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمى، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات الثمانية، فاز الدكتور صفا عبد القادر محمد حامد بكلية الآثار بالجائزة فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة مروة محمد شبل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمود محمد كامل بالمعهد القومى للأورام فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور إيهاب رضا أحمد محمد بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية، وحجبت الجائزة فى مجالات: العلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والعلوم البينية ومتعددة التخصصات، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.. طبقا لدرجات وتقديرات المحكمين.

وفى جوائز الجامعة التشجيعية وعددها 26 جائزة فى 10 مجالات، فاز بها الدكتور سيد رشاد قرنى محمد بكلية الدراسات الأفريقية فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة سهام كمال محمد عبد العال بكلية العلوم فى مجال العلوم الفيزيائية. وفى مجال العلوم الكيميائية فازت الدكتورة سالى السيد أحمد عاشورى العشرى بكلية العلوم، والدكتور يوسف محمد أحمد بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الكيميائية مناصفة بين الدكتورة هدى كامل محمود سيد، والدكتورة مروة البدرى محمد خليفة بكلية العلوم.

وفى مجال العلوم البيولوجية فاز بها الدكتور عمرو عادل عبد الخالق بكلية العلوم، والدكتورة علا سيد أحمد بالمعهد القومى للأورام. وفى مجال العلوم الزراعية فاز بها الدكتور عصام محمد عبد العليم عبد السلام بالمعهد القومى لعلوم الليزر، و الدكتورة مروة إبراهيم عبد الحميد بكلية الطب البيطرى، و الدكتورة مروة محمد عطية بكلية الطب البيطرى، الدكتور مهدى سيد مهدى السيد بكلية الزراعة. وفى مجال العلوم الطبية فازت الدكتورة أسماء السيد عبد اللطيف بكلية الصيدلة، والدكتورة مروة عدلى محمد صالح بكلية الطب، والدكتورة زينب عبد اللطيف محمود بكلية الطب، والدكتورة إيمان دسوقى طه بالمعهد القومى للأورام. وفى مجال العلوم الهندسية فاز الدكتور محمد محى محمد سعد بكلية الهندسة، والدكتورة أمنية حمدى عبد الرحمن بالمعهد القومى لعلوم الليزر، والدكتور صفوت محمود صفوت بكلية الهندسة، والدكتورة هبة الله عصام الدين بكلية الهندسة. وحُجبت الجائزة فى مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الجيولوجية طبقا لدرجات وتقديرات المحكمين.

وفازت بجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكرى والأدبى، الدكتورة مى يوسف عبد القادر خليف بكلية الآداب، وفازت بجائزة الأميرة فاطمة الدكتورة نوال عبد الرؤوف مصطفى بكلية العلاج الطبيعى.

وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع، والتى تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وتنطبق عليه الشروط، فاز بها مناصفة كل من الدكتورة داليا جلال مصطفى سعيد بكلية الهندسة، والدكتور حسام محمد عبد الحميد بكلية الهندسة.