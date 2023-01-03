وزير التنمية: تنفيذ 65 إتاحة بالقاهرة لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم ذوى الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى تنفيذ المشروع بمحافظتى الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير"، كخطوة لتعميم تنفيذه فى باقى محافظات الصعيد، وذلك استكمالا للمبادرة التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وقال الوزير، إن تنفيذ هذه الاتاحات يهدف إلى تسهيل السير والحركة لذوى الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، موضحا أن الاتاحات التى تم تنفيذها، تتضمن 28 إتاحة بحى المعادى، منها 10 اتاحات فى شارع 9، و8 اتاحات فى شارع وادى النيل، استكمالا لأعمال توسعة الشارع ورصفه وتشجيره، إضافة إلى 10 اتاحات فى محيط منطقة الكورنيش ونادى المعادى، و قال أن تنفيذ الاتاحات المشار إليها تمت بناء على البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع محافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة "مصر الخير".

وأشار هشام آمنة إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون، فقد تم تنفيذ 37 إتاحة بحى الزمالك.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الإعاقة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع موضحاً أن الوزارة من أولى الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التمييز، كما قامت الوزارة بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المبانى الحكومية بالمحافظات.

و نوه آمنة، أنه تسهيلاً على متحدى الإعاقة، فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة انجاز الخدمات لهم، مشيراً إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

وأضاف آمنة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيراً بذوى القدرات الخاصة والهمم، ويوجه فخامته بتلبية جميع احتياجاتهم ويشاركهم فى كافة احتفالاتهم إيمانا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى متمثلا فى الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم وتقديم جميع التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم، مؤكدا دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات، ودمجهم فى المجتمع.