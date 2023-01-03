مجلس الوزراء لـ8 الصبح: إصدار 2301 قرار علاج على نفقة الدولة فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأشار المتحدث - خلال حوار خاص مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء - إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، قائمة على مجموعة من المحاور الرئيسية، وهى ملفات الاستغاثات الطبية والأدوية والقوافل الطبية واللجنة الطبية العليا المتمثلة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه يوجد باللجنة، ملف الاستغاثات الطبية، حيث يتم البدء فى تلقيها عبر قنوات الرصد المختلفة، فى إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعى، ومكاتب خدمة المواطنين فى مجلس الوزراء، والاستغاثات من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمحافظين والأجهزة التنفيذية، والقوافل الطبية التى تنفذ فى جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أن تلك الاستغاثات تمر بمراحل معينة، ويتم التحقق منها والتأكد من مصداقية الشاكى، حيث إن هناك بعض الشكاوى على السوشيال ميديا تكون زائفة، ثم عرض الحالة المرضية عن طريق لجنة طبية مكونة من 13 أستاذا جامعيا فى مختلف التخصصات الطبية ودراسة الحالة، لمعرفة هل هناك قدرة على اتخاذ قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من القرارات.

وعن حالات زرع النخاع، قال شعبان، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى تقوم باستخراج قرار بقيمة مالية معينة وفقا للبروتوكولات المعمول بها، مضيفا أن مجلس الوزراء يستكمل ما بعد ذلك ويتحمل فرق التكلفة".