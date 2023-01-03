حياة كريمة.. 7.3 مليار جنيه قيمة ما تم ضخه فى مشروع البتلو منذ 2017

وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستفيد منه حوالى 41 ألفا و800 من شباب الخريجين وصغار المربين والسيدات فى قرى مبادرة "حياة كريمة"، لتربية وتسمين ما يزيد على 473 ألف رأس ماشية.
وتابع أنه من أجل التقديم لهذا المشروع يتم التقدم لأقرب إدارة زراعية أو التواصل مباشرة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، علاوة على أكثر من 1200 فرع للبنك الزراعى المصرى أو أى فرع للبنك الأهلى المصرى.
واستطرد: "لا نجبر المستفيد على أن يتقدم بترخيص تشغيل، ولكن نقوم بعمل معاينة ثلاثية من خلال البنك المُقرض وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من وجود مكان مناسب".
وعن كيفية التواصل مع صغار المربين، قال سليمان، إنه يتم المعاينة للتأكد من وجود مكان مناسب، مبينا أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ثم المتابعات المكثفة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
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