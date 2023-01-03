الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة تطوير قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 10:26 صباحاً - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها؛ وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وكتبت الصحيفة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (السيسي للاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس) - "أنه خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجه الرئيس بأن تتكامل عملية إنتاج مراكب الصيد بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذا لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية".

وأشارت إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس - خلال الثلاث سنوات الماضية - حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة؛ لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى 23583 سفينة؛ مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.