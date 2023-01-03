«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد السيسى الاستمرار فى تطوير قناة السويس

وكتبت الصحيفة - اليوم الثلاثاء تحت عنوان (السيسى للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس) - "أنه خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجه الرئيس بأن تتكامل عملية إنتاج مراكب الصيد بالتوازى مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى، وتنفيذا لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية".
وأشارت إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس - خلال الثلاث سنوات الماضية - حيث بلغ عدد السفن العابرة فى عام 2020 حوالى 18830 سفينة؛ لترتفع فى عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى 23583 سفينة؛ مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسى بنهاية العام الماضى ما يقارب 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.
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