جدة - نرمين السيد - يشارك فى الوفد الأنبا توماس عدلى مطران كرسى الجيزة وبنى سويف والفيوم وأمين سر السينودس البطريركى، الأنبا توما حبيب مطران كرسى سوهاج والزائر البطريركى للبنان والكويت والإمارات، ويصحبهم عدد من كهنة وراهبان وراهبات الكنيسة. وتوفى البابا بندكت، السبت الماضى عن 95 عاما وتقام مراسم الجنازة بعد غد الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إبراهيم إسحق يترأس وفدا كنسيا للمشاركة فى جنازة البابا بندكت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.