الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية - العلمين - سيدى عبدالرحمن - السلوم".





يصاحب تكاثر السحب، سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن تكون رعدية أحيانا على ما سبق ذكره من أماكن.

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