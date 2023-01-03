الصحف تبرز توجيه السيسى بتعزيز مكانة قناة السويس لدعم الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائى تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة نشاط هيئة قناة السويس».

وقد استعرض الفريق أسامة ربيع، مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة فى عام 2020 حوالى 18830 سفينة، لترتفع فى عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة عائدا قياسيا بنهاية العام الماضى، ما يقارب 8 مليارات دولار، بزيادة 25٪ على عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل إستراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتى يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبى والمحلى فى ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة بطول 40 كم، والتى تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالموانى، للعمل على إعطاء دفعة قوية فى هذا المجال، حتى تتوافر السلع بالأسواق المحلية، ويحدث توازن فى الأسعار، مضيفا أن هناك أولويات نعمل عليها لسرعة خروج السلع الغذائية ثم الأدوية ومستلزمات الإنتاج تباعًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولى أمس، لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأمانى الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وقال مدبولى إن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى، وبالتنسيق مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات، تعقد اجتماعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع، وأتابع بصورة شخصية عمل المجموعة لضمان سرعة الإجراءات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر أمس لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها فى مدينة «أكتوبر الجديدة»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة «السويدى إليكتريك».

وأكد مدبولى، عقب الاجتماع، أن الحكومة تلقت طلبا من «مجموعة السويدى إليكتريك» لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة «أكتوبر الجديدة»، والتى من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعى، بالقرب من الميناء الجاف الذى يتم تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مدبولى، إن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعى، مشددا على ضرورة الإسراع فى عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن تلك الأراضى الصناعية، وما يهمنا هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدى، ملامح المشروع، موضحا أنه من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية فى مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضى بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد انتهائه 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومى المحلى، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل فى مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع و100 منشأة لوجستية وتجارية.

كما التقى أمس، أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى عدد من القطاعات بنطاق المحافظة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات من شأنها أن تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.