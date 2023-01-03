الإفتاء تكشف عن حكم صرف الزكاة لـ ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، إجابة عن سؤال: "هل يجوز صرف الزكاة فى شراء الأجهزة الطبية لذوى الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التى ترعاهم؟".

وفالت الإفتاء: "نعم، ويمكن فى هذه الحالة أن يخصّص له مَن يقوم برعايته، وتلبية احتياجاته من الزكاة"، متابعة: "إن هذا يأخذ حكم ابن السبيل الذى هو من مصارف الزكاة".

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وعلى صعيد متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف رغَّب فى إكرام أصدقاء الوالدين بعد وفاتهما؛ بمواساتهم إذا كانوا فقراء، وتَعهُّدهم بالسؤال إن لم يكونوا فقراء، وعدَّ ذلك من البر بهما.

وأوضحت أنه فى الحديث الذى رواه مسلم فى "صحيحه" عن ابن عمر رضى الله عنهما قال -بعد أن أهدى لبعض أصدقاء أبيه عمر هدية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن من أبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّى"، وإن أباه كان وُدًّا لعمر.