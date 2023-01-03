الصحة: التطعيمات فعّالة ضد متحور كورونا الجديد (فيديو)

وأضاف فى لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إن هناك تكتيما إعلاميا تنتهجه الصين، لافتا إلى أن ما يقرب من 20% من سكان الصين أصيبوا بالفيروس والغلق التام أعطاهم نوعا من الأمان الكاذب.
وأوضح، أن التطعيمات صالحة وفعالة ضد المتحور الجديد ولا يزال البروتين الشوكى لم يتغير بصورة عالية ففعالية اللقاحات مستمرة ولكن نلفت النظر إلى أن اللقاح يكون أجسام مضادة.
وتابع عضو لجنة مكافحة كورونا بالصحة: "التطعيمات فعّالة ضد المتحور الجديد وهذه رسالتي لأصحاب الأمراض المزمنة".
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