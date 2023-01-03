فاروق الباز: أنا بذاكر لحد دلوقتى وعمرى 85 سنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن أفضل مكتسبات عام 2022 مؤتمر قمة المناخ وخاصة أنها مؤتمر عالمى مهم للغاية ومصر تصدرت المشهد فى هذه القمة.





وأضاف الدكتور فاروق الباز، فى لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون له شأن كبير فى عام 2023. وتابع: "كل الناس تنتظر افتتاح المتحف وهيكون له شنه ورنة فى العالم وسيكون صاحب مكانة كبيرة وترفع رأس مصر زى ما رفعنا رأس مصر فى نقل المومياوات". ووجه رسالة لكل الشباب: "ما تذاكروش لغرض الامتحان فقط.. وأنا بذاكر لحد دلوقتى وعمرى 85 سنة"

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