الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع سقوط أمطار على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على عدة طرق فى مختلف المحافظات وخصوصا الطرق الزراعية والصحراوية، مشددة على السائقين بأهمية توخى الحذر خلال الفترات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، خلال الأيام المقبلة طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الارصاد إلى أنه من المتوقع، اليوم الثلاثاء، وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع وجود سحب خفيفة إلى متوسطة إلى كثيفة، مشيرة إلى أن الغلاف الجوى سيكون غائما جزئيا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.