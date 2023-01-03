4 ظواهر جوية تؤثر بشدة على الطقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع وجود سحب خفيفة إلى متوسطة إلى كثيفة، مشيرة إلى أن الغلاف الجوى سيكون غائما جزئيا.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.