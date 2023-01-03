جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور شعبان عبد الجواد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إلى أن استعادة الآثار المهربة يعطى رسالة إلى أن اتجاهنا واحد لنعيد الآثار المهربة ونفتتح عام 2023 بقطعة أثرية مهمة تضاف للتراث المصرى القديم، مفيدا بأنه تم استعادة 17 قطعة أثرية مع بداية عام 2013. وتابع: "طول التابوت الأخضر ووصوله لـ3 متر هو نوع من أنواع الفخامة فى عصور مصر الوسطى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: عودة التابوت الأخضر بداية لعودة جميع الآثار المهربة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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