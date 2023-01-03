الإفتاء: الشرع رغب فى إكرام أصدقاء الوالدين بعد موتهما

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف رغب فى إكرام أصدقاء الوالدين بعد وفاتهما؛ بمواساتهم إذا كانوا فقراء، وتَعهُّدهم بالسؤال إن لم يكونوا فقراء، وعدَّ ذلك من البر بهما.





وأوضحت أنه فى الحديث الذى رواه مسلم فى "صحيحه" عن ابن عمر رضى الله عنهما قال -بعد أن أهدى لبعض أصدقاء أبيه عمر هدية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن من أبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّي»، وإن أباه كان وُدًّا لعمر.

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